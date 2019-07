POL-PDKL: "Immer mal wieder..."

Polizeidirektion Kaiserslautern

Die Bewegung von trägen Massen wird unter anderem durch die Neigung der Abstellfläche beeinflusst. Diese Erkenntnis ist eigentlich Allgemeinwissen, wird jedoch bei geringen Neigungen nicht selten nicht ausreichend gewürdigt: so geschehen am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Saarbrücker Straße. Beim Abstellen ihres PKW sicherte die Fahrzeugführerin den Wagen nicht gegen Wegrollen; sie zog nicht die Handbremse. Die Masse "machte sich schließlich selbstständig" und rollte gegen die beiden links daneben eingeparkten Fahrzeuge. Der Sachschaden war relativ gering, der Ärger der Autofahrerin über ihr Versäumnis vermutlich jedoch groß.

