Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verbaler Streit in Kneipe eskaliert

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 9. November 2019, eskalierte in einer Gaststätte an der Surkampstraße in Erle ein Streit zwischen zwei Männern, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Kurz vor 1 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 20 und einem 43-Jährigen Gelsenkirchener. Im Verlauf eskalierte der Streit bei dem die Männer handgreiflich wurden und der 20-Jährige ein Messer zog. Bevor er den Kontrahenten ernster verletzen konnte, gingen zwei Zeugen dazwischen und trennten die Männer. Der Zeuge, ein 59-jähriger Gelsenkirchener, und die beiden Beschuldigten verletzten sich bei dem Streit leicht. Sowohl gegen den 20-Jährigen als auch den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

