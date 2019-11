Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Person bei Verkehrsunfall verletzt - hoher Sachschaden

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Montagmorgen, 11. November 2019, in Gelsenkirchen-Resse. Gegen 9 Uhr fuhr ein 33-jähriger Gelsenkirchener in südlicher Richtung auf der Böningstraße, ein 31 Jahre alter Fahrer aus Gelsenkirchen war mit seinem Wagen auf der Recklinghauser Straße in Richtung Buer unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Der 33-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenprall und wurde zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

