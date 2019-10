Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Autoradiodiebe

Neuss-Hammfeld (ots)

Mittwochvormittag (30.10.), gegen 11:40 Uhr, riefen Zeugen die Polizei in Neuss an und machten Angaben zu einem Autoaufbruch an der Breslauer Straße. Zwei Männer seien in ein Auto eingedrungen und hätten daraus das Autoradio entwendet. Anschließend seien die Diebe mit einem Opel, mit Aachener Städtekennung, davon gefahren. Die Polizei leitete unmittelbar eine Fahndung nach den Flüchtigen ein. Im Rahmen derer wurde der Opel gesichtet, als er auf die Autobahn in Richtung Köln fuhr. Dort konnte das Fahrzeug letztlich auch angehalten und die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Die beiden Männer, 28 und 35 Jahre alt, aus dem Großraum Aachen sind geständig. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell