Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bilanz einer Verkehrskontrolle

Grevenbroich-Noithausen (ots)

Am Mittwochmorgen (30.10.) führten Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss "Am Rittergut", in Noithausen, Kontrollen durch.

Im Zuge dessen fiel ein 24-jähriger Autofahrer auf, der weder seinen Ausweis noch einen Führerschein mitführte. Auffallend war, dass er es recht eilig hatte und dies den Beamten vor Ort auch mehrfach mitteilte. Nach dem Verbleib seines Führerscheines befragt verstrickte sich der junge Mann aus Grevenbroich in Widersprüche. Auch seine Personalien gingen ihm alles andere als leicht über die Lippen. Der Grund hierfür sowie für den einsetzenden Schweißausbruch war schnell gefunden: Der junge Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss und führte auch noch geringe Mengen an Marihuana sowie entsprechende Konsumartikel mit sich. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Die Drogen wurden sichergestellt. Einen Führerschein hatte er nie gemacht. Neben einem Strafverfahren erwarten ihn zudem Ordnungswidrigkeitenanzeigen unter anderem wegen falscher Personalienangabe.

