Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Kind angefahren

Haselünne (ots)

Am Dienstagabend ist es zwischen 18.15 und 18.30 Uhr an der Buchenstraße im Ortsteil Eltern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte dort ein fahrradfahrendes Kind angefahren. Er fuhr anschließend weiter, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter (05961)955820 zu melden.

