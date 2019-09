Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Wohnmobil gestohlen

Salzbergen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag an der Straße Emskämpe ein Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Fiat, mit einem Hobby Aufbau T65GE, stand zur Tatzeit verschlossen in einer dortigen Hauszufahrt. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

