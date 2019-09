Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Hochwertiger VW Tiguan gestohlen

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus an der Reetfehnstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und suchten im Anschluss offenbar gezielt nach dem Fahrzeugschlüssel für den vor dem Haus geparkten schwarzen VW Tiguan. Nachdem sie diesen gefunden hatten, stiegen sie in das Auto und entkamen unerkannt. Der Wert des Tiguan wird auf etwa 40.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell