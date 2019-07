Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlenbach bei Kandel - Geschwindigkeitskontrolle

Erlenbach bei Kandel (ots)

Am Dienstag, dem 09.07.2019, zwischen 15.00 und 16.05 Uhr, wurde in der Haynaer Straße die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindig- keit von 30 km/h kontrolliert. Von 65 per Lasermessung gemessenen Fahrzeugen waren 18 zu schnell. Der Favorit war mit 60 km/h unterwegs und erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

