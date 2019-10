Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hebebühne gestohlen - Wer kann Hinweise geben? (Foto anbei)

Bild-Infos

Download

Neuss-Grimlinghausen (ots)

In der Zeit von Montag (28.10.), 18:00 Uhr, bis zum Dienstagmorgen (29.10.), gegen 7:00 Uhr, haben Unbekannte einen Anhänger mit einer Hebebühne entwendet. Dieser ist auf das amtliche Kennzeichen MA-SC588 zugelassen und war an der Jagenbergstraße in Neuss-Grimlinghausen abgestellt. Auf ihm befand sich die rote Hebebühne der Marke Dino (siehe Bild).

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Anhängers und der Hebebühne machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell