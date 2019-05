Feuerwehr Bochum

FW-BO: Sperrmüll brennt in der Halle eines Entsorgungsbetriebes

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Dienstagabend kam es in einer Halle des EKOCityCenter des Umweltservice Bochum (USB) zum Brand von Sperrmüll in einer Zerkleinerungsanlage. Durch das vorbildliche Verhalten der Betriebsmitarbeiter und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Brand vermieden werden.

Um 20.10 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage des EKOCityCenters aufgrund einer Rauchentwicklung in einer der Hallen an der Straße "Obere Stahlindustrie" Alarm aus. Sofort eilten Mitarbeiter des Betriebes in den betroffenen Bereich, zeitgleich wurden Einsatzkräfte der Innenstadtwache sowie der Feuerwache Wattenscheid alarmiert. In der Halle stellten die Mitarbeiter der USB einen Brand im oberen Bereich einer Zerkleinerungsanlage für Sperrmüll fest. Mit mehreren Feuerlöschern begannen die Mitarbeiter umgehend den Brand zu bekämpfen, konnten die Flammen aber nicht vollständig ablöschen. Als der Löschzug der Innenstadtwache kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, brannte nach wie vor Sperrmüll in der Anlage. Flammen schlugen aus dem Förderband und drohten auf die Hallenkonstruktion sowie einen großen Sperrmüllhaufen direkt unter der Anlage überzugreifen. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten nach Stahlhausen alarmiert.

Da sich keine Mitarbeiter mehr in Gefahr befanden, konzentrierten sich die Einsatzkräfte sofort auf die Brandbekämpfung. Mit drei Strahlrohren konnte der Brand auf den Entstehungsbereich beschränkt werden. Nach etwa 20 Minuten war das Feuer soweit unter Kontrolle, dass eine Brandausbreitung ausgeschlossen werden konnte. Anschließend wurden alle Anlagenteile auf Brandnester kontrolliert und der gesamte Sperrmüllhaufen wurde vorsichtshalber durch Mitarbeiter des USB mit einem Radlader und einem Bagger umgeschichtet. Diese Arbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin.

Insgesamt war die Feuerwehr Bochum mit 50 Einsatzkräften vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Bochum Mitte und Langendreer der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Weitere Löscheinheiten besetzten während des Einsatzes die entblößten Feuerwachen. Zur Brandursache und dem entstandener Sachschaden sind unbekannt, verletz wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell