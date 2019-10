Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Hubsteigers

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen 00:30 Uhr auf einem Firmengelände an der Bahnstraße in Dormagen-Stürzelberg zum Brand eines Hubsteigers. Die Arbeitsmaschine war zum Aufladen der Akkus an das Stomnetz angeschlossen, als es zur Entzündung kam. Durch das Feuer wurde neben dem Hubsteiger der Grundstückszaun beschädigt. Durch die Feuerwehr Dormagen konnte das Feuer gelöscht und die Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Es entstand hoher Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.(Krü/Teß)

