Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Angestellte des Krankenhauses angegriffen

53879 Euskirchen (ots)

Am späten Mittwochabend (23.46 Uhr) wollte ein 54-Jähriger aus Euskirchen eine stationäre Einlieferung ins Krankenhaus erzwingen. Da sein Gesundheitszustand dies in keinster Weise rechtfertigte, wurde er des Krankenhauses verwiesen. Daraufhin beleidigte der Euskirchener das anwesende Personal und versuchte körperlich auf zwei anwesende Rettungssanitäter einzuwirken. Diese konnten den Angriff abwehren und hielten den Mann bis zum Eintreffen der informierten Polizei fest. Ein beim Euskirchener durchgeführter Alkohol- Test ergab einen Wert von 2,9 Promille. Der Mann wurde bis zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam gebracht. Entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet.

