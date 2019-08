Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: So kann's gehen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Während eines Einsatzes einer 2er Zivilstreife im Park an der Sebastian- Kneipp- Promenade in Bad Münstereifel setzte sich eine Kollegin auf eine Bank in der Nähe des Wassertretbeckens. Kurze Zeit später setzte sich ein unbekannter Mann in ihre Nähe. Zuerst fragte er nach dem Alter der Kollegin. Als diese ihr Alter angab, öffnete er eine mitgeführte Tasche und legte auf einem Spiegel eine Linie mit weißem Pulver. Vor seinem Konsum fragte er, ob Sie auch mal wolle. Der Mann zog das weiße Pulver durch die Nase ein. Nun kam der zweite Kollege hinzu und man gab sich als Polizeibeamte zu erkennen. Bei der folgenden Durchsuchung konnten weitere 6,6 Gramm Amphetamin beim 18-Jährigen Kuchenheimer aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

