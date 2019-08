Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken Unfall verursacht

53881 Euskirchen (ots)

Dienstagabend (20.00 Uhr) befuhr ein 60-Jähriger aus Meckenheim mit seinem Sprinter die Bundesstraße 56 von Kuchenheim nach Rheinbach. Als er die Höhe zur Einmündung zur Kreisstraße 21 erreicht hatte, fuhr von dieser Straße ein Pkw direkt vor sein Fahrzeug. Der 66-Jährige Pkw- Fahrer aus Swisttal war mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 21 unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße auffahren. Im Einmündungsbereich der Straßen stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dadurch wurden der Swisttaler schwer und sein Mitfahrer leicht verletzt. Auch der Meckenheimer verletzte sich leicht. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 66-Jährigen. Auf Befragen gab er an mehrere Flaschen Bier getrunken zu haben. Ihm wurde im Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

