Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0476 --Leichnam aus Unisee geborgen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, Stadtwaldsee Zeit: 26.07.2019

Am heutigen Freitagmorgen haben Taucher der Feuerwehr Bremen im Stadtwaldsee in Horn-Lehe eine leblose Person aufgefunden. Die Ermittler der Polizei Bremen gehen davon aus, dass es sich bei dem Leichnam um den 29 Jahre alten Mann handelt, der am Donnerstag in einer großangelegten Suchaktion am und im Unisee gesucht wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bisher nicht vor.

