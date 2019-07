Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0475--Räuber erbeuten Luxus Uhr--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Hillmannstraße Zeit: 25.07.19, 1 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurde ein 55 Jahre alter Mann aus Bremen Opfer eines Raubes in der Bahnhofsvorstadt. Der Räuber konnte unerkannt mit einer hochwertigen Armbanduhr flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Nachhauseweg tanzte ein Fremder den alkoholisierten 55-Jährigen in der Hillmannstraße an. Dabei hielt er den Mann am Arm fest, öffnete den Verschluss seiner Armbanduhr und entriss ihm diese anschließend. Als der Antänzer mit seiner Beute flüchten wollte, eilte der 55-Jährige hinterher. Daraufhin besprühte der Täter ihn mit Pfefferspray und flüchtete in Richtung Birkenstraße. Der 55-Jährige erlitt eine Augenreizung und eine Verletzung am Handgelenk.

Bei der Beute handelt es sich um eine silberne Armbanduhr der Marke Vacheron Constantin. Die Polizei warnt vor dem Ankauf der Uhr. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

Der Räuber wurde zwischen 18 und 20 Jahre alt, mit etwa 1,70 Meter Größe, dunklem Teint und Bart beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine Bauchtasche und war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

