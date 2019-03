Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Baucontainer aufgebrochen

Osthofen (ots)

Am gestrigen Abend, kurz nach 20:00 Uhr machten sich in Osthofen, in der Straße Zehnthof, zwei dunkel gekleidete Personen an einem Baucontainer zu schaffen. Ein Anwohner beobachtete auf der dortigen Baustelle, wie sich zwei Personen mit Taschenlampen offenbar gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer verschafften und verständigte die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hatten sich die Täter allerdings schon wieder entfernt. Ob diese etwas gestohlen haben, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms unter 06241/852-0 entgegen.

