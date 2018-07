FW-MG: Küchenbrand mit einer Leichtverletzten

Mönchengladbach - Holt, 06.07.2018, 16:41 Uhr, Hehner Straße (ots) - Gegen 16:40 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand in einem Wohnhaus mit vier Wohneinheiten an der Hehner Straße im Ortsteil Holt alarmiert. Hausbewohner hatten dort den Alarm eines Rauchwarnmelders gehört und hatten Brandgeruch wahrgenommen. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten so auch von außen eine kräftige Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss erkennen. Dort war es aus ungeklärter Ursache zum Brand von Teilen der Kücheneinrichtung gekommen. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingesetzt, der den Brand auch schnell ablöschen und eine weitere Schadensausbreitung verhindern konnte. Zur Entrauchung der Wohnung wurde im weiteren Einsatzverlauf dann ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Der Mieter der betroffenen Wohnung hielt sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches zum Glück nicht in der Wohnung auf. Beim Versuch, in der Brandwohnung noch nach dem Mieter zu sehen, war eine im Haus wohnende Jugendliche kurzfristig dem Brandrauch ausgesetzt. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden, die übrigen Wohnungen blieben unversehrt. Die Einsatzstelle wurde zwecks weiterer Ermittlung der Schadensursache und - höhe an die Polizei übergegeben. Zum Einsatz kamen über 20 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen II und I der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und des Führungsdienstes.

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell