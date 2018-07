FW-MG: Kind in Spielgerät eingeklemmt - unverletzt gerettet.

Mönchengladbach - Hehn, 05.07.2018, 11:36Uhr, Heiligenpesch (ots) - Alarmiert waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Am Mittag gegen 11:35 wurde die Feuerwehr Mönchengladbach nach Heiligenpesch zu einem eingeklemmten Kind in einem Spielgerät alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde an einem Holzspielturm ein Kind angetroffen, das mit dem Bein in einer Öffnung zwischen einer Sitzbank und einem Pfosten steckte. Zuvor versuchten Erzieher das Kind erfolglos aus dem Spalt zu befreien. Mit etwas Schmierseife gelang es den Einsatzkräften das Kind schnell aus seiner misslichen Lage zu befreien und zu beruhigen. Der anwesende Notarzt untersuchte das Kind und stellte keine Verletzungen fest. Abschließend wurde das Kind wieder in die Obhut der Erzieher übergeben.

Einsatzleiter Brandoberinspektor Coenen

