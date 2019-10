Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Schulgebäude

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Donnerstag geriet das Schulgebäude der Haupt- und Realschule an der Heinrichstraße ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter drangen zwischen 17 Uhr (Mittwoch) und 06.20 Uhr (Donnerstag) in den Komplex ein und verschafften sich innerhalb des Gebäudes mit brachialer Gewalt Zutritt zu diversen Räumlichkeiten. Dabei entdeckten sie einen Tresor, den sie mit Hilfe von vorgefundenen Gegenständen entwendeten. Der Tresor konnte auf dem benachbarten Grundstück des Jugendzentrums "Alte Webschule" aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Die Ermittler der Bramscher Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

