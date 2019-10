Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Einbrüche in Nelson Mandela Realschule Plus Trier

Trier (ots)

In der Nacht auf den gestrigen Montag, den 7. Oktober 2019, brachen bisher unbekannte Täter in die Nelson Mandela Realschule Plus in der Speestraße in Trier ein. Bereits im Zeitraum von Donnerstag, den 03. Oktober, 11 Uhr, bis Samstag, den 05. Oktober 2019, 9 Uhr, sind unbekannte Täter in die Schule eingebrochen und entwendeten unter anderem Bargeld. Beim gestern Morgen festgestellten zweiten Einbruch wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Inwieweit die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2290 oder 0651/9779-2250.

