Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch ins Landesmuseum

Trier (ots)

Am Dienstag, 08.10.2019, gegen 03.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Landesmuseum in der Weimarer Allee in Trier. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über ein Gerüst und durch eine eingeschlagene Scheibe Zugang in das Objekt. Das Objekt wurde durch die Polizei umstellt und durchsucht. Angaben hinsichtlich der Schadenshöhe sowie des möglichen Diebesgutes sind derzeit noch nicht möglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei Trier, Tel. 0651/9779-2290, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell