Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrraddiebe auf frischer Tat geschnappt

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen gegen 00:50 Uhr fiel einer Funkstreife am Friedhof in Sutthausen ein verdächtiges Fahrzeug auf. Während einer Verkehrskontrolle wurde im Kofferraum ein hochwertiges Fahrrad festgestellt. Mehrere Auffälligkeiten an dem Zweirad veranlassten die Beamten dazu, etwas genauer nachzufragen. Die beiden Insassen, ein 52-jähriger Mann aus Mettingen und sein 30-jähriger Sohn, erzählten eine Geschichte, die mehr Fragen als Antworten aufwarf. Schon bald standen die Männer im Verdacht, das Fahrrad gestohlen zu haben. Nachdem sie von den Beamten in der Sache belehrt worden waren, räumten sie die Tat ein. Dem Sohn, wohnhaft in Osnabrück, sei das Fahrrad vor einiger Zeit aufgefallen. In dieser Nacht habe man gemeinsam den Entschluss gefasst, es zu stehlen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein neuwertiges Mountainbike im Wert von ca. 2000 EUR. Noch im Laufe der Nacht wurden zwei Wohungen und eine angemietete Scheune von der Polizei durchsucht. Dort wurde kein weiteres Diebesgut gefunden. Am Dienstag erschien der Fahrradbesitzer auf einer Polizeidienststelle und wollte den Diebstahl seines Mountainbikes anzeigen. Ihm konnte die gute Nachricht überbracht werden, dass sein Fahrrad bereits wieder aufgetaucht war.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell