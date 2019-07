Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Diebstahl

Friesenheim (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat im Verlauf des Montags in einem Anwesen in Oberschopfheim für einen hohen Diebstahlschaden gesorgt. Der Langfinger nutzte in dem für Arbeiter angemieteten Gebäude die Abwesenheit mehrerer Mieter aus und erbeutete so diverse Gegenstände im Gesamtwert von knapp 900 Euro. Von dem Mann fehlt bislang jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell