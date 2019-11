Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Eine 53-jährige Gelsenkirchenerin ist am Montagnachmittag, 11. November 2019, auf der Bahnhofstraße Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Gegen 13 Uhr war sie dort zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich einen Ruck an ihrer Handtasche bemerkte und ein unbekannter Mann versuchte, ihr Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen. Als ihm dies nicht gelang, riss er der Frau die Handtasche aus den Händen und flüchtete in unbekannte Richtung. Als die Gelsenkirchenerin dem Mann folgen wollte, wurde sie kurz von hinten festgehalten. Von wem, konnte die 53-Jährige nicht angeben. Der Unbekannte war während der Tat dunkel gekleidet und ist circa 20 Jahre alt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Bitte melden Sie sich unter den Rufnummern 0209/365-8110 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

