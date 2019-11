Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Für mehr als fünf Jahre in die JVA

Gelsenkirchen (ots)

Für fünf Jahre und sechs Monate in die Justizvollzugsanstalt muss ein 27-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am gestrigen Montag, 11. November, festnahm. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22, Kräfte des Einsatztrupps und Beamte der Bereitschaftspolizei griffen gegen 14 Uhr auf der Laurentiusstraße zu. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Essen, unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls in fast 40 Fällen, vor.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell