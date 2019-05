Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte

Hermersberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen. Die Gaststätte hatte am 16.05.19 bis 01.15 Uhr geöffnet. Am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr stellte der Betreiber der Gaststätte fest, dass die Schublade, in der sich die Kasse befand, offenstand und der Kasseninhalt fehlte. Des Weiteren stand die verriegelte Hofeingangstür offen. Die bislang unbekannten Täter hebelten vermutlich die Hintertüre des Gebäudes auf und gelangten über den Flur des mehrstöckigen Hauses in den Gastraum. Aus der Kasse wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell