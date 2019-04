Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an der Draisinen-Strecke bei Altenglan

Altenglan (ots)

In Höhe Altenglan, Friedelhauser Straße 8, wurde ein an der Draisinenstrecke befindliches Zaunelement (ca. 6 bis 8 Meter) offensichtlich gewaltsam aus seiner Verankerung gerissen und auf den Gleisen der Freizeitanlage abgelegt. Das Tatzeitfenster konnte in die Zeit von 06:45 Uhr bis 07:10 Uhr am Ostersonntag recht eng eingegrenzt werden.

Der oder die Täter sind allerdings derzeit noch unbekannt. Die Polizei Kusel bittet unter der Telefonnummer 06381-919-0 um sachdienliche Hinweise, die zur Täterermittlung führen könnten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel

Tel.: 06381-919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell