Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Café von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Ein Café in der Redlingerstraße erhielt zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Samstagmorgen (07.45 Uhr) ungebetenen Besuch. Einbrecher machten sich an der Eingangstür des im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses gelegenen Lokals zu schaffen und stahlen Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell