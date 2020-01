Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - E-Bike gestohlen

Bersenbrück (ots)

Ein E-Bike der Marke Kreidler, Modell Vitality Eco 8, geriet am Samstagabend in der Bramscher Straße ins Visier von Dieben. Unbekannte machten sich zwischen 19 und 21.30 Uhr an dem Schloss des Rades zu schaffen und nahmen es anschließend mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück (Telefon 05439/9690) entgegen.

