Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Vereinsheim in Nemden von Einbrechern heimgesucht

Bissendorf (ots)

Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (20 Uhr) und Freitagmorgen (09.45 Uhr) die Eingangstür des Schützenhauses an der Ledenburg auf. Im Inneren des Gebäudes machten sie sich an einer weiteren Tür gewaltsam zu schaffen, durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten unerkannt. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher etwas mitnahmen. Die Polizei in Melle ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

