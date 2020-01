Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter zeigt sich in schamverletzender Weise

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter zeigte sich am Freitagnachmittag im Bereich Kleine Domsfreiheit/Schwedenstraße in schamverletzender Weise zwei Frauen. Die beiden 28- und 30-Jährigen wurden gegen 17 Uhr auf den Mann aufmerksam, als dieser in Höhe eines dortigen Hotels an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Unbekannte begab sich anschließend in die Schwedenstraße und setzte seine Handlungen fort. Die beiden Frauen alarmierten die Polizei, woraufhin der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Große Straße flüchtete. Er wurde als ca. 1,85 bis 1,90 m groß und schmächtig beschrieben. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare und trug ein schwarzes Basecap. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Trainingshose und einer dunklen Jacke. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein dunkles Herrenrad mit silberfarbener Aufschrift auf dem Rahmen gehandelt haben. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

