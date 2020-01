Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Schnelles Urteil für gefassten Ladendieb

Hasbergen (ots)

Am Mittwochabend entwendete ein 24-Jähriger einen 50-Zoll Fernseher aus einem Verbrauchermarkt in der Straße Feuerwache. Eine Mitarbeiterin alarmierte die Polizei, nachdem sie den Mann zu Fuß und mit einem großen Karton bepackt aus dem Geschäft flüchten sah. Der aus Georgien stammende Täter konnte kurz darauf durch die Polizei gestellt und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück kam es am Donnerstag im sogenannten beschleunigten Verfahren zur Hauptverhandlung. Das Amtsgericht Osnabrück verurteilte den 24-Jährigen zu einer Geldstrafe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Dennis Duisen

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell