Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Pkw brachte Radfahrer zu Fall und fuhr weiter

Melle (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am späten Mittwochnachmittag auf der Borgholzhausener Straße ereignete. Gegen 17.15 Uhr wurde in Höhe der Einmündung zum Questweg ein Fahrradfahrer von einem dunklen Auto überholt, dabei touchiert und zu Fall gebracht. Der 39-jährige Biker zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Küingdorf fort und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunklen Wagen, eventuell der Marken Audi oder VW. An der Unfallstelle wurde ein grauer, rechter Außenspiegel aufgefunden. Wer Hinweise auf einen infrage kommenden Pkw mit fehlendem Beifahrerspiegel geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Melle. Telefon: 05422-920600.

