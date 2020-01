Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbrecher trieben ihr Unwesen

Bad Iburg (ots)

Ein Wohnhaus in der Straße Am Urberg war am Donnerstagabend das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten zwischen 18 Uhr und 20 Uhr die Terrassentür des unweit der Hagener Straße gelegenen Einfamilienhauses auf, durchsuchten diverse Räume und erbeuteten dabei Schmuck. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401-879500.

