Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Bad Gandersheim, Roswithastr., Zeit: Freitag, 05. Juli 2019, gegen 18:55 Uhr. Auf der Gandebrücke der Roswithastr. kamen sich mit ihren Fahrzeugen ein Einbecker mit seinem BMW und eine Bad Gandersheimerin mit ihrem VW Golf entgegen. Da die Bad Gandersheimerin den Vorrang des ihr Entgegenkommenden nicht beachtete, mußte dieser nach rechts ausweichen und stieß dabei mit seinem BMW gegen die Bordsteinkante. Die Bad Gandersheimerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen/zu kümmern. Am BMW entstand geschätzter Sachschaden(hochwertige Felgen) in Höhe von 5000.-Euro. Ermittlungen dauern an und gegen die Bad Gandersheimerin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell