Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von Ödland in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 14.04.2019, um 22:14 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Flächenbrand auf dem Neubrandenburger Datzeberg in der Nähe des Sportplatzes Rasgrader Straße gemeldet. Es brannte eine Fläche von ca. 1000 m² Ödland und Wiese. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Neubrandenburg war im Einsatz. Während der Löscharbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Geruchsbelästigung, Gefahr für Personen oder Sachen bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Bürger können sich mit sachdienlichen Hinweisen gern an die Polizei Neubrandenburg unter der Telefonnummer- 0395-5582-5224, über die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell