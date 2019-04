Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung Vermisst Siegfried Lüder

Anklam (ots)

Der am 13.04.2019 aus der Pflegeeinrichtung in 17389 Anklam abgängige Herr Siegfried Lüder wurde heute um 07.45 Uhr in Anklam, Blutslusterstraße aufgefunden. Durch einen Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein Verbrechen ausgeschlossen.

Im Auftrag

Rüdiger Ochlast Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell