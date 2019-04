Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B 194 (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots)

Am 13.04.2019, gegen 12.35 Uhr, kam es auf der B 194 im Waldgebiet vor der Ortschaft Abtshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 23 - jähriger Fahrer eines LKW befuhr die Bundesstraße von Grimmen kommend in Richtung Abtshagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben, wo er auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der sich auf ca. 100.000 Euro beläuft. Zur Bergung des LKW`s musste die B 194 für mehrere Stunden voll bzw. halbseitig gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Grimmen. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

