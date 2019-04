Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW streift alkoholisierten Radfahrer und flüchtet

Bergen/ Rügen (ots)

Ein 49jähriger ortsansässiger Radfahrer befuhr am 13.04.2019, gegen 09:15 Uhr die Gemeindestraße aus Richtung Poseritz kommend in Richtung Datzow ( Insel Rügen). Dort verlor durch eine seitliche Berührung mit einem überholenden schwarzen PKW die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte zu Boden und kam im Straßengraben bewusstlos zum Liegen. Der am Unfall beteiligte PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Als der Radfahrer das Bewusstsein wiedererlangte, kehrte er unter starken Rückenschmerzen eigenständig zu seiner Wohnung zurück und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest beim Radfahrer ergab einen Wert von 1,72 Promille, wobei allerdings ein Nachtrunk erfolgt sein soll. Deshalb leiteten die eingesetzten Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Der verletzte Mann kam zur ärztlichen Versorgung ins Sana-Krankenhaus in Bergen/ Rügen. Zudem erfolgte eine doppelte Blutprobenentnahme. Dem unbekannten Fahrer des PKW droht ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung und Fahrerflucht.

Im Auftrag

Rüdiger Ochlast Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell