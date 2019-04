Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw überschlagen/ LK VG

Ueckermünde (ots)

Der Fahrer eines Pkw Renault kam am 12.04.2019, gegen 23:30 Uhr, auf der B 109 zwischen Ferdinandshof und Pasewalk von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 41-jährige Fahrer befuhr die B 109 aus Richtung Pasewalk in Richtung Anklam. Kurz vor der Rettungswache Ferdinandshof verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Das Unfallfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Unfallursache ist bisher ungeklärt. Eine Atemalkoholmessung beim verunfallten Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,44 Promille. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

