POL-NB: 43-jähriger Mann stirbt bei Verkehrsunfall-Beifahrer schwer verletzt

Anklam (ots)

Der 43-jährige Fahrer eines PKW VW Passat kam am 13.04.2019, gegen 05.00 Uhr auf der B 110 zwischen Görke und Stolpe (LK Vorpommern-Greifswald) vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Anschließend kam das Fahrzeug auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer verstarb an seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Sein 36-jähriger Beifahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am verunfallten PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 10.000 EUR.

