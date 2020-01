Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mülltonnenbrand im Gartlager Weg

Osnabrück (ots)

Die Feuerwehr musste am Montagabend an der Ecke Gartlager Weg/Luhrmannsweg zwei brennende Mülltonnen löschen. Ein Passant hatte gegen 22.35 Uhr bemerkt, dass die beiden an einem Mehrfamilienhaus abgestellten großen Kunststoffbehälter in Flammen standen und den Notruf gewählt. Die beiden Mülltonnen wurden durch das Feuer vollständig zerstört, die Hauswand wurde geringfügig beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht von einer vorsätzlich begangenen Straftat aus. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3103 oder 0541/327-2215.

