Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Hochwertiges Mountainbike in Holsten-Mündrup gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße Auf der Masch geriet ein hochwertiges Mountainbike ins Visier von Dieben. Das Fahrrad stand zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Donnerstagmorgen (08 Uhr) in Höhe der Hausnummer 7, als der oder die Täter es entwendeten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein rot-schwarz-silberfarbenes 18-Zoll-Rad der Marke Cube, Modell Fritzz 180 HPA SL. Auffällig an dem Mountainbike ist eine Sattelstütze mit einem goldfarbenen Rohr. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des hochwertigen Rades erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

