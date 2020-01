Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unfall im Kreisverkehr-Verursacher flüchtete auf Fahrrad

Fürstenau (ots)

Am Mittwochabend kam es Kreisverkehr an der Parkstraße (B214) zu einer Unfallflucht unter Beteiligung eines unbekannten Radfahrers. Ein grauer Opel Corsa durchfuhr gegen 19 Uhr den Verkehrskreisel und befand sich in Höhe der Ausfahrt zu Bahnhofstraße, als plötzlich von der bepflanzten Kreiselmitte kommend ein Radfahrer oder eine Radfahrerin gegen die Fahrerseite des Kleinwagens fuhr. Ohne sich um den dabei entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die unbekannte Person auf ihrem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Wer Hinweise in der Sache geben kann wird gebeten, sich bei der Fürstenauer Polizei zu melden. Telefon: 05901-95950.

