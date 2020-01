Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Pedelec vor dem Bonhoeffer-Haus gestohlen

Badbergen (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend in der Straße An der Möhrignsburg ein E-Bike gestohlen. Das mattschwarze Fahrrad der Marke Gazelle, Modell Arroyo C7, stand verschlossen vor dem Bonhoeffer-Haus und wurde vom Täter in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr mitgenommen. Auffällig an dem Pedelec sind der schwarze Korb am Lenker, eine schwarze Fahrradtasche sowie die braunen Handgriffe. Hinweise zum Verbleib des Damenrades nimmt die Polizei in Quakenbrück entgegen. Telefon: 05431-90330.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell