Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kfz-Anhänger in der Grußendorfstraße gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag-und Mittwochnachmittag in der Grußendorfstraße einen zweiachsigen Kfz-Anhänger des Herstellers Blyss gestohlen. Das Fahrzeug stand mit einem Kastenschloss gesichert auf einem Garagenhof und hat das Kennzeichen OS-N 1210. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Anhängers bitte an die Polizei Osnabrück. Telefon: 0541/327-3203 oder 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell