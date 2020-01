Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasgen a.T.W.: Einbrecher kamen tagsüber

Hagen a.T.W. (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch tagsüber in ein Wohnhaus an der Anna-Stock-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr eine Seitentür des Einfamilienhauses auf, durchsuchten danach das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen und erbeuteten dabei u.a. Schmuck, ein Handy, einen Laptop sowie eine Spielekonsole. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet unter der Telefonnummer 05401-879500 um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Einbruch zu tun haben könnten.

