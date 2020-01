Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag ist eine Radfahrerin auf der Pagenstecherstraße von einem Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Mann war gegen 15.50 Uhr mit einem Ford Transit in Richtung stadteinwärts unterwegs und fuhr in Höhe der Klöcknerstraße bei für ihn Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit der 59-jährigen Wallenhorsterin, die auf einem E-Bike bei "Grün" die Pagenstecherstraße unter Nutzung der Fußgänger-/Radfahrerfurt überquerte. Durch die Kollision erlitt die Frau schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

